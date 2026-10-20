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Kaynak: İHA

Yangın, saat 15.00 sıralarında Lüleburgaz ilçesine bağlı Dere Mahallesi Dere Sokak'ta bulunan müstakil bir konutta meydana geldi. Evdeki çamaşır makinesinden yükseldiği değerlendirilen alevleri fark eden mahalle sakinleri bir yandan kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese kısa sürede Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ALEVLER DİĞER ODALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ve vatandaşların ortak çalışması sayesinde yangın büyümeden ve evin diğer bölümlerine yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluşurken, çıkış sebebinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme sürüyor.