İflasların ardı arkası kesilmezken; moda ve lüks tüketimin kalbi Fransa, sanayi tarihinin en sarsıcı iflaslarından birine sahne oldu.
Lüksün merkezinde deprem: Macron'un 650 euroluk gözlüğünü üreten 69 yıllık dev iflas etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Davos'ta takmasıyla dünya çapında reklamı yapılan, Avrupa'nın en köklü gözlük camı üreticisi Dalloz Creations iflas bayrağını çekti. 69 yıllık dev markanın iflası ile işçiler sokakta kaldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda taktığı ve dünya basınında günlerce konuşulan 650 euro değerindeki mavi aynalı güneş gözlüklerinin camlarını üreten Dalloz Creations resmen tasfiye edildi.
Dünya liderinin yaptığı devasa reklam bile 69 yıllık tarihi markayı kurtarmaya yetmedi.
DAVOS RÜZGARI TERSİNE DÖNDÜ: MAHKEMEDEN SON KARAR ÇIKTI
Fransa'nın geleneksel gözlük üretim merkezi olan Jura bölgesinde 1957 yılından beri faaliyet gösteren lüks üretici, geçtiğimiz aylarda ödeme güçlüğüne düşmüştü.
Şirket için geliştirilen hiçbir kurtarma formülü sonuç vermeyince, Lons-le-Saunier Ticaret Mahkemesi tarihi markanın tasfiye kararını resmen onayladı ve kapısına kilit vurdu. Alınan kararla birlikte şirketin ticari varlıkları satışa çıkarılırken, 29 uzman çalışan da bir gecede işsiz kaldı.
CİROSU ÇAKILDI: ASYA DEVLERİ TARİHİ MARKAYI YUTTU
Polikarbonat gözlük camlarının dünyadaki öncüsü olan ve son yıllarda değerli metaller kullanarak yüksek katma değerli üretime geçen Dalloz Creations, Asya pazarından gelen ucuz iş gücü ve katlanan üretim maliyetlerine yenik düştü.
Şirketin mali tablolarındaki korkunç erime ise iflasın ayak seslerini aylar öncesinden ele vermişti:
2023 Cirosu: 3,8 milyon euro
2024 Cirosu: 3,6 milyon euro
2025 Cirosu: 2,5 milyon euro'ya kadar geriledi.
SEKTÖRDE BÜYÜK ŞOK
Yaşanan dev iflas, sadece 29 çalışanı değil, Fransa'nın gözlük üretim üssü olan Jura bölgesindeki yerel sanayinin içine düştüğü derin krizi ve Asya rekabetinin Avrupa pazarını nasıl teslim aldığını bir kez daha gözler önüne sererken, dev markanın iflası piyasalarda da etkisini gösterdi.