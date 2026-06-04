Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Lüksün merkezinde deprem: Macron'un 650 euroluk gözlüğünü üreten 69 yıllık dev iflas etti

Lüksün merkezinde deprem: Macron'un 650 euroluk gözlüğünü üreten 69 yıllık dev iflas etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Davos'ta takmasıyla dünya çapında reklamı yapılan, Avrupa'nın en köklü gözlük camı üreticisi Dalloz Creations iflas bayrağını çekti. 69 yıllık dev markanın iflası ile işçiler sokakta kaldı.

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Lüksün merkezinde deprem: Macron'un 650 euroluk gözlüğünü üreten 69 yıllık dev iflas etti - Resim: 1

İflasların ardı arkası kesilmezken; moda ve lüks tüketimin kalbi Fransa, sanayi tarihinin en sarsıcı iflaslarından birine sahne oldu.

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Lüksün merkezinde deprem: Macron'un 650 euroluk gözlüğünü üreten 69 yıllık dev iflas etti - Resim: 2

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda taktığı ve dünya basınında günlerce konuşulan 650 euro değerindeki mavi aynalı güneş gözlüklerinin camlarını üreten Dalloz Creations resmen tasfiye edildi.

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Lüksün merkezinde deprem: Macron'un 650 euroluk gözlüğünü üreten 69 yıllık dev iflas etti - Resim: 3

Dünya liderinin yaptığı devasa reklam bile 69 yıllık tarihi markayı kurtarmaya yetmedi.

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Lüksün merkezinde deprem: Macron'un 650 euroluk gözlüğünü üreten 69 yıllık dev iflas etti - Resim: 4

DAVOS RÜZGARI TERSİNE DÖNDÜ: MAHKEMEDEN SON KARAR ÇIKTI

Fransa'nın geleneksel gözlük üretim merkezi olan Jura bölgesinde 1957 yılından beri faaliyet gösteren lüks üretici, geçtiğimiz aylarda ödeme güçlüğüne düşmüştü.

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Lüksün merkezinde deprem: Macron'un 650 euroluk gözlüğünü üreten 69 yıllık dev iflas etti - Resim: 5

Şirket için geliştirilen hiçbir kurtarma formülü sonuç vermeyince, Lons-le-Saunier Ticaret Mahkemesi tarihi markanın tasfiye kararını resmen onayladı ve kapısına kilit vurdu. Alınan kararla birlikte şirketin ticari varlıkları satışa çıkarılırken, 29 uzman çalışan da bir gecede işsiz kaldı.

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Lüksün merkezinde deprem: Macron'un 650 euroluk gözlüğünü üreten 69 yıllık dev iflas etti - Resim: 6

CİROSU ÇAKILDI: ASYA DEVLERİ TARİHİ MARKAYI YUTTU

Polikarbonat gözlük camlarının dünyadaki öncüsü olan ve son yıllarda değerli metaller kullanarak yüksek katma değerli üretime geçen Dalloz Creations, Asya pazarından gelen ucuz iş gücü ve katlanan üretim maliyetlerine yenik düştü.

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Lüksün merkezinde deprem: Macron'un 650 euroluk gözlüğünü üreten 69 yıllık dev iflas etti - Resim: 7

Şirketin mali tablolarındaki korkunç erime ise iflasın ayak seslerini aylar öncesinden ele vermişti:

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Lüksün merkezinde deprem: Macron'un 650 euroluk gözlüğünü üreten 69 yıllık dev iflas etti - Resim: 8

2023 Cirosu: 3,8 milyon euro

2024 Cirosu: 3,6 milyon euro

2025 Cirosu: 2,5 milyon euro'ya kadar geriledi.

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Lüksün merkezinde deprem: Macron'un 650 euroluk gözlüğünü üreten 69 yıllık dev iflas etti - Resim: 9

SEKTÖRDE BÜYÜK ŞOK

Yaşanan dev iflas, sadece 29 çalışanı değil, Fransa'nın gözlük üretim üssü olan Jura bölgesindeki yerel sanayinin içine düştüğü derin krizi ve Asya rekabetinin Avrupa pazarını nasıl teslim aldığını bir kez daha gözler önüne sererken, dev markanın iflası piyasalarda da etkisini gösterdi.

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Kaynak: Haber Merkezi
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