Lüksün merkezinde deprem: Macron'un 650 euroluk gözlüğünü üreten 69 yıllık dev iflas etti

SEKTÖRDE BÜYÜK ŞOK

Yaşanan dev iflas, sadece 29 çalışanı değil, Fransa'nın gözlük üretim üssü olan Jura bölgesindeki yerel sanayinin içine düştüğü derin krizi ve Asya rekabetinin Avrupa pazarını nasıl teslim aldığını bir kez daha gözler önüne sererken, dev markanın iflası piyasalarda da etkisini gösterdi.