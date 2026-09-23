Muğla’nı Milas ilçesi açıklarında seyreden yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada, Afganistan ve İran uyruklu 14 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Lüks yelkenliye nokta operasyon: Kaçakçıların umutları suya gömüldü - Resim : 1
Milas ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli yelkenli tekne durduruldu. Tekne içinde yapılan aramada, 10 Afganistan ve 2 İran uyruklu (4’ü çocuk) ve 2 Moldovya ve Tunus uyruklu 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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