Wall Street Journal'da yayımlanan yeni bir habere göre, lüks yat sahipleri ve açık deniz balıkçıları, avlanma bölgelerine ya da rotalarına saniyeler içinde ulaşmak için yüksek performanslı dıştan takmalı motorlara milyon dolarlık yatırımlar yapıyor. Süper otomobillerle yarışan bu yeni nesil deniz motorları, suda eşi benzeri görülmemiş bir güç vadediyor.

2.400 BEYGİRLİK DEV GÜÇ

Sektördeki bu performans sıçramasının en dikkat çekici örneği, 16,1 metre (53 feet) uzunluğundaki 2,9 milyon dolarlık bir yatta kendini gösteriyor. Teknenin arkasına yerleştirilen dört adet özel üretim motor, toplamda 2.400 beygir gücü üreterek bu devasa kütleyi saatte 112 kilometre (70 mil) hıza ulaştırabiliyor. Tekne sahipleri, bu motorların sunduğu itiş gücünü, "gaza basıldığı an güvertedeki herkesi zorunlu olarak yerine oturtan" eşsiz ve ani bir ivmelenme hissi olarak tanımlıyor.

İÇTEN TAKMALI MOTORLAR NEDEN GÖZDEN DÜŞTÜ?

Yaklaşık yirmi yıl öncesine kadar, büyük ve lüks teknelerin vazgeçilmezi gövde içine entegre edilen içten takmalı motorlardı. Ancak; bakım ve onarım süreçlerinin oldukça zahmetli olması, teknenin yaşam alanından ve güverte konforundan büyük ölçüde alan çalması ve aşırı ağır yapıları nedeniyle teknenin hız ve performans potansiyelini kısıtlaması nedeniyle zamanla popülerliğini kaybetti.

Mühendislerin ağır metal parçalar yerine kompozit malzemeler ve alüminyum alaşımlar kullanmasıyla motor ağırlıkları ciddi oranda düştü. Bu inovasyon, teknelerin arka kısımlarına ikili veya dörderli setler halinde takılabilen 200 ila 600 beygir arasındaki dıştan takmalı motorların altın çağını başlattı. İç mekan genişliğinden ödün vermeden maksimum hız sunan bu motorların adet fiyatı ise 20 bin ile 70 bin dolar arasında değişiyor.

ÜRETİCİ DEVLERİN PAZAR STRATEJİLERİ

Dıştan takmalı motor pazarındaki dev rekabet, firmaları farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çeşitli stratejiler geliştirmeye itiyor.

Sektörün zirvesindeki marka, şu an piyasadaki tek V12 silindirli 600 beygirlik dıştan takmalı motoru üretiyor. Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde 800 beygiri aşan yeni bir canavarı pazara sürmeye hazırlanıyor.

Zirvesinde 450 beygir gücünde motor bulunduran bir diğer dev marka, ham güç yarışına girmek yerine denizdeki yüksek güvenlik ve uzun ömürlü dayanıklılığa odaklanıyor.

Amiral gemisi 350 beygir olan başka bir üretici ise, özellikle açık denizlerde uzun mesafe kat eden kiralık balıkçı tekneleri için yakıt tasarrufunu ve operasyonel verimliliği ilk sıraya koyuyor.

Lüks tüketim pazarında yaşanan dalgalı ekonomik koşullara rağmen, üst gelir grubunun hız ve performansa yönelik bu durdurulamaz talebi, denizcilik sektöründe büyümeyi tetikleyen en büyük itici güç olmaya devam ediyor.