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Kaynak: İHA

30 Mayıs gecesi Sinop Limanı'nda demirli bulunduğu sırada jet ski garaj kapağının açık kalması sonucu su almaya başlayan ve 31 Mayıs sabahı yan yatan lüks yat için başlatılan kurtarma mücadelesinde mutlu sona ulaşıldı. Yatın denizden güvenle çıkarılması için şehir dışından gelen profesyonel özel ekipler ve dalgıçlar günlerdir koordineli bir çalışma yürüttü.

Kurtarma operasyonu kapsamında lüks yat, ilk olarak dev vinçler yardımıyla havadan sabitlenerek dengede tutuldu. Aynı esnada su altından devreye giren özel dalgıçlar ve teknik ekipler, yatın içerisine dolan tonlarca suyu tahliye etmek için güçlü motorlar ve pompalar kullandı. Yoğun bir çalışmayla içerideki suyun tamamen çekilmesi ve gövde dengesinin yeniden sağlanmasıyla birlikte lüks yat, batmaktan tamamen kurtarılarak yeniden su yüzeyine çıkarıldı.