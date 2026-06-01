Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte sosyal medyada artan "inanılmaz indirim" ve "son dakika fırsatı" başlıklı tatil reklamları, tüketici mağduriyetlerini de beraberinde getiriyor. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, dolandırıcıların lüks otellerin isim, görsel ve logolarını kopyalayarak sahte internet siteleri üzerinden tüketiciyi yanılttığını belirtti.

SAHTE REZERVASYONLARDAN KORUNMANIN YOLLARI

Tüketicilerin tatil rezervasyonu yaparken dikkat etmesi gereken güvenlik adımlarını sıralayan Kılıç, kayıt dışı mecralardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Güvenli bir rezervasyon için öne çıkan kriterler şunlardır:

ETBİS Logosu: Rezervasyon yapılacak internet sitesinin altında Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) logosunun bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.

İletişim ve Unvan Kontrolü: Güvenilir sitelerde şirketin resmi unvanı, açık adresi ve net iletişim bilgileri eksiksiz yer almalıdır.

Ödeme Yöntemi: Sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan hesaplara itibar edilmemelidir.

Resmi Kayıt Sorgulama: Seyahat acentesinin veya turizm tesisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi resmi kurumlarda kaydının olup olmadığı ve tesisin yıldız sayısı yasal kaynaklardan sorgulanmalıdır.

Zorunlu Belge Uyarısı İşletmelerin tüketicilere paket tur veya konaklamaya ait detaylı bir broşür ya da bilgilendirme formu vermesinin yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Kılıç, bu belgeler alınmadan kesinlikle ödeme yapılmaması gerektiğini vurguladı.

"30 GÜN ÖNCE SÖZLEŞME FESHEDİLEBİLİR"

Tüketicilerin yasal haklarına değinen Ergün Kılıç, cayma hakkının paket tur satın alanlar için en büyük güvence olduğunu belirtti. Planları değişen tüketicilerin hakları hakkında konuşan Kılıç, şunları aktardı:

"Tüketici, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya e-posta gibi kalıcı veri saklayıcıları vasıtasıyla acenteye bildirmek kaydıyla sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, ödenmesi zorunlu olan vergi ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar haricinde, paket tur bedelinin tamamı herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alınabilir."

MAĞDURİYET DURUMUNDA İZLENECEK YASAL YOLLAR

Eksik, ayıplı hizmet alan veya kandırılan tüketicilerin haklarını aramaktan çekinmemesi gerektiğini belirten Kılıç, uyuşmazlık tutarına göre başvurulması gereken merci sınırlarını paylaştı:

186 Bin TL’nin Altındaki Uyuşmazlıklar: Ticaret il müdürlükleri ve kaymakamlıklar bünyesindeki Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulmalıdır. Bu işlem e-Devlet (TÜBİS) üzerinden ücretsiz yapılabilmektedir.

186 Bin TL’nin Üstündeki Uyuşmazlıklar: Doğrudan Tüketici Mahkemelerine başvurulmalıdır. Ancak mahkemeye dava açmadan önce yasal zorunluluk olarak Tüketici Arabulucusuna gidilmesi gerekmektedir. Arabulucuya başvurulmadan açılan davalar usulden reddedilmektedir.

Kılıç, olası bir uyuşmazlıkta paket tur sözleşmeleri, ödeme dekontları, fatura ve tanıtım broşürlerinin yasal delil niteliği taşıdığını belirterek, tüm belgelerin saklanması çağrısında bulundu.