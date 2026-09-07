Lüks SUV pazarının iddialı oyuncusu yenilendi

SPORTİF TASARIM VE GENİŞLEYEN BOYUTLAR

Aracın dış tarafında yapılan dokunuşlar, yeni LED aydınlatma imzasına sahip agresif ön farlar ve Lexus'un ikonik ön ızgarasıyla dikkat çekiyor. Profil hatları korunurken yeni jant seçenekleri ve krom detayların yerini alan siyah kaplamalar araca dinamik bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümde ise aydınlatmalı logoya eşlik eden L motifli yeni stop grafikleri öne çıkıyor.