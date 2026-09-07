Tazelenen kompakt SUV; daha keskin dış hatları, tepeden tırnağa güncellenen kabin mimarisi ve geliştirilmiş 6. nesil hibrit motor seçenekleriyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.
Lüks SUV pazarının iddialı oyuncusu yenilendi
Japon lüks otomobil üreticisi Lexus, küresel pazarda en çok tercih edilen ikinci SUV modeli NX'i ikinci jenerasyonunun beşinci yılında makyajladı.Haber Merkezi
SPORTİF TASARIM VE GENİŞLEYEN BOYUTLAR
Aracın dış tarafında yapılan dokunuşlar, yeni LED aydınlatma imzasına sahip agresif ön farlar ve Lexus'un ikonik ön ızgarasıyla dikkat çekiyor. Profil hatları korunurken yeni jant seçenekleri ve krom detayların yerini alan siyah kaplamalar araca dinamik bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümde ise aydınlatmalı logoya eşlik eden L motifli yeni stop grafikleri öne çıkıyor.
F Sport donanım paketinde piyano siyahı detaylar, kırmızı fren kaliperleri ve 20 inçlik jantlar standart olarak sunuluyor. Aks mesafesi 2.690 mm seviyesinde kalan modelin toplam uzunluğu ise 30 mm artışla 4.690 mm'ye ulaşıyor.
YENİ KABİN MİMARİSİ VE TABLET EKRAN
İç mekanda markanın yeni ES sedan modelinden esinlenilen tamamen yenilenmiş bir kokpit yer alıyor. Merkeze konumlandırılan 14 inçlik bağımsız multimedya ekranı, güncel Lexus Connect yazılımıyla çalışıyor.
Kabinde 12.3 inçlik dijital gösterge paneli, sadeleştirilmiş konsol yapısı ve kullanılmadığında kaplama içinde kaybolan dokunsal geri bildirimli fiziksel kumandalar dikkat çekiyor. Üst donanımlarda yer alan Lexus Sensory Concierge sistemi ise ortam aydınlatması, klima ve koltuk ısıtmalarını senkronize şekilde yönetebiliyor.
100 KİLOMETRE ELEKTRİKLİ MENZİL VE DC HIZLI ŞARJ
Geliştirilmiş TNGA-K platformu üzerinde yükselen modelde hem tam hibrit hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçenekleri 6. nesil hibrit teknolojisine geçti. Güç kontrol ünitesi ile aks sisteminin entegre edilmesi sayesinde 10 kilogramlık hafifleme sağlandı.
NX 450h+ (PHEV): Bölgeye bağlı olarak 288-322 beygir güç sunan amiral gemisi versiyonda batarya kapasitesi 18 kWsa'ten 23 kWsa'e çıkarıldı. WLTP standartlarına göre sadece elektrikle 100 km menzil sunan modele ilk kez DC hızlı şarj desteği eklendi.
NX 350h: 2.5 litrelik benzinli motor ve eAxle mimarisini birleştiren versiyon 188-241 beygir güç üretirken, bazı pazarlarda 194 beygirlik 2.0 litrelik NX 300h seçeneği de listede yer alacak.
Makyajlı Lexus NX modelinin teslimatlarının yıl sonuna doğru başlaması, Avrupa pazarındaki satışların ise 2027 yılının ilkbaharında devreye girmesi planlanıyor.