Roketle ulaşımın sağlanacağı bu deneyimin toplam maliyetinin çoğu evin bedelini geçmesi bekleniyor. Yine de şirket, şimdiden yoğun bir ilgiyle karşılaştığını ifade ediyor.
Lüks seyahat Ay’a taşınıyor: Milyarderlerin yeni oyuncağı: Depozito dudak uçuklattı
Lüks seyahat kavramı artık Dünya’nın sınırlarını zorluyor. Silikon Vadisi merkezli girişim GRU Space, Ay’da inşa etmeyi planladığı otel için rezervasyon almaya başladığını açıkladı. Henüz fiziksel olarak var olmayan bu yapı için istenen ön depozitolar 250 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değişi
GRU Space, Ay otelini 2032’de hizmete açmayı hedefliyor. İlk aşamada şişme (inflatable) Ay habitatları kurulacak; bu yapılar birden fazla günlük konaklamalarda aynı anda dört misafiri ağırlayabilecek.
Observer’ın belirttiğine göre ziyaretçiler Ay yürüyüşleri, rover sürüşü ve hatta Ay’da golf gibi aktiviteler deneyimleyebilecek. İlk modülün yaklaşık on yıl hizmet vermesi, sonrasında daha kalıcı bir mimariye geçiş planlanıyor.
Uzun vadede ise San Francisco’daki Palace of Fine Arts’tan esinlenerek Ay yüzeyi malzemeleriyle inşa edilecek bir yapı öngörülüyor.
Şirketin kurucusu Skyler Chan, projeyi sadece ultra lüks bir deneyim olarak görmüyor. UC Berkeley mezunu olan ve 22 yaşında GRU Space’i kuran Chan, Ay otelini insanlığın Dünya ötesinde kalıcı yerleşim kurma yolunda önemli bir adım sayıyor.
Chan’e göre uzay bugüne dek ağırlıklı olarak devletler ve milyarder destekli şirketler tarafından domine edildi; turizm ise bu alanda “üçüncü bir yol” yaratabilir.
GRU’nun yol haritasında 2029’da Ay’a gönderilecek bir test misyonu yer alıyor. Bu görevle çevresel koşullar ölçülecek ve erken inşaat denemeleri gerçekleştirilecek. 2031’de radyasyon ile aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyan bir Ay çukuru yakınına ek yükler yerleştirilmesi planlanıyor.
Proje, gezegen bilimcilerden danışmanlık alıyor ve Y Combinator’dan erken aşama destek almış durumda.
Ay oteli henüz misafir kabul etmeye hazır değil; ancak yatırım ve rezervasyon kapılarını şimdiden aralamış bulunuyor. Sunulan teklif açık: Yeterli bütçe ve onayınız varsa, çok az insanın erişebildiği bir yerde Ay’da bir gece geçirebilirsiniz.
Uzay çağından önce Ay, bilim kurgu eserlerinde (Jules Verne’in 1865 romanı From the Earth to the Moon gibi) popüler bir destinasyondu.
1960'larda Soğuk Savaş uzay yarışı sırasında Pan Am Havayolları, 1968’de “First Moon Flights Club” adlı bir kulüp kurdu ve müşterilerden Ay uçuşu için rezervasyon aldı (1964’te bir gazetecinin Viyana’da Ay bileti sorması ilham kaynağı oldu). Bu büyük ölçüde PR çalışmasıydı, ancak Pan Am 1980'lere kadar rezervasyonları ciddiye aldı.
Uzay turizmi 2001’de Dennis Tito’nun Rus Soyuz aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gitmesiyle başladı (20 milyon dolar). Bu, Space Adventures şirketi tarafından organize edildi.
2007’den itibaren Space Adventures, Ay çevresinde (circumlunar) uçuşlar için teklif sundu: Soyuz ile Ay’ın etrafında dolaşma, bilet başına 100-150 milyon dolar. Birkaç müşteri (örneğin 2012’de bir bilet satıldığı açıklandı) sözleşme imzaladı, ancak hiçbir uçuş gerçekleşmedi.
2000'lerin ortasında Constellation Services International gibi şirketler de Ay flyby konseptleri önerdi, ama bunlar da hayata geçmedi.
2011’de Space Adventures, Soyuz’a ek modül ekleyerek daha konforlu Ay çevresi uçuşu planladı (2015-2017 hedefi kondu, gerçekleşmedi).
2017’de SpaceX, iki turisti Ay çevresinde uçurmayı duyurdu (BFR/Starship ile), ancak proje evrildi.
2018’de Japon milyarder Yusaku Maezawa, SpaceX’in Starship’i ile “dearMoon” projesini duyurdu: Kendisi ve sanatçılardan oluşan bir ekip Ay çevresinde uçacaktı (2023 hedefiydi, 2024’te iptal edildi).
Gerçek Ay inişi veya konaklaması henüz yok; en yakın deneyim Ay çevresi flyby’ler.
Space Adventures hâlâ circumlunar misyon teklif ediyor (yaklaşık 100 milyon dolar), ancak aktif uçuş yok.
SpaceX, Starship ile Ay turizmini (ve Mars) uzun vadeli vizyonunda tutuyor; Artemis programı (NASA) 2020'lerin sonu-2030'larda Ay’a insanlı dönüşü hedefliyor, bu da ticari turizme zemin hazırlayabilir.
Diğer girişimler: GRU Space gibi startup’lar (önceki konuşmamızdaki gibi) 2032’de Ay oteli planlıyor, rezervasyonlar başladı (250 bin-1 milyon dolar depozito).
Şu ana kadar hiçbir sivil, Ay’a iniş yapmadı veya konaklamadı; en uzak sivil uçuşlar hâlâ ISS civarında (örneğin 2021-2025’teki Inspiration4, Axiom ve Polaris gibi misyonlar orbitaldi).
Ay turizmi tarihçesi, 1960'lardaki PR stunt’larından 2000'lerdeki Soyuz tabanlı planlara, 2010'lar-2020'lerdeki SpaceX odaklı büyük vaatlere evrildi.
Henüz gerçekleşen bir Ay turizmi yok; ama 2030'larda (Artemis, Starship ve özel habitatlarla) ilk sivil Ay ziyaretleri/otel konaklamaları mümkün hale gelebilir. Şu anki ilgi, ultra zenginlere yönelik ve fiyatlar milyonlarca dolar seviyesinde. Gelecekte maliyetler düşerse daha erişilebilir olabilir.