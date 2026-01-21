Lüks seyahat Ay’a taşınıyor: Milyarderlerin yeni oyuncağı: Depozito dudak uçuklattı

2007’den itibaren Space Adventures, Ay çevresinde (circumlunar) uçuşlar için teklif sundu: Soyuz ile Ay’ın etrafında dolaşma, bilet başına 100-150 milyon dolar. Birkaç müşteri (örneğin 2012’de bir bilet satıldığı açıklandı) sözleşme imzaladı, ancak hiçbir uçuş gerçekleşmedi.

2000'lerin ortasında Constellation Services International gibi şirketler de Ay flyby konseptleri önerdi, ama bunlar da hayata geçmedi.