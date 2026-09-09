Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede devam eden 15 katlı lüks bir rezidans inşaatında çalışan taşeron firma işçileri, bir süredir yüklenici firmadan paralarını alamadıkları iddiasıyla inşaatın çatışına çıktı.

Lüks rezidansta tehlikeli eylem: Paralarını alamayınca çatıya çıktılar - Resim : 1

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Parasını alamayan işçiler çatıya çıktı: İşçinin hak arama mücadelesiParasını alamayan işçiler çatıya çıktı: İşçinin hak arama mücadelesiGündem


Güvenlik güçlerinin çatıda eylemlerini sürdüren inşaat işçilerini ikna edebilmek için arabuluculuk görüşmelerine başladığı bildirildi.