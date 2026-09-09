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Kaynak: DHA

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede devam eden 15 katlı lüks bir rezidans inşaatında çalışan taşeron firma işçileri, bir süredir yüklenici firmadan paralarını alamadıkları iddiasıyla inşaatın çatışına çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Güvenlik güçlerinin çatıda eylemlerini sürdüren inşaat işçilerini ikna edebilmek için arabuluculuk görüşmelerine başladığı bildirildi.