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Kaynak: AA

Bursa'da lüks otomobille trafiği tehlikeye atan sürücü, çarptığı aracın ardından durmayarak kaçtı. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu mevkisinde meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen Lamborghini marka otomobilin sürücüsü, yoğun trafikte makas atarak ilerlemeye başladı.

Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aynı yönde seyreden Mercedes marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak şerit değiştiren otomobile rağmen Lamborghini sürücüsü durmayıp hızla olay yerinden uzaklaştı.

Trafikte büyük tehlike oluşturan kaza anı ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.