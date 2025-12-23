Hülya Avşar, 10 Ekim’de kutladığı 62'nci yaş günü için kendisine 10 milyon TL'lik Mercedes otomobil aldı. Avşar lüks otomobiliyle Tarabya sahilinde kaza yaptı. Büyük bir kaza atlatan Avşar, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Hülya Avşar, 10 milyon TL'lik aracıyla Tarabya'da kaza yaptı. Fren yerine gaza basan oyuncu, arkası deniz olan bir duvara çarptı.

Büyük bir kaza atlatan Avşar, son anda otomobilinin denize uçmasını engelledi. Ciddi hasar alan aracı serviste tamir edildi.

‘KAZA 1,5 AY ÖNCE OLDU’

Hülya Avşar hakkında çıkan kaza haberlerinin ardından açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Avşar, "Bugün haberlere konu olan kaza haberi yaklaşık 1,5 ay önce oldu. Gayet iyiyim. Merak edip arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.