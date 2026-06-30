Lüks otomobil canavara dönüştü: Kazadan sonra arkasına bakmadan kaçtı

Konuyla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden aracı tespit ederek yakaladığı Erdal A.’ya 4 ayrı maddeden toplam 174 bin 719 lira, Bahadır G.’ye ise 40 bin lira para cezası uyguladı. Lüks otomobil ise 30 gün süreyle trafikten men edildi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.