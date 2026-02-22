Yeniçağ Gazetesi
22 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Lüks modanın zirvesi: 2024’ün en çok ciro yapan markaları belli oldu

Lüks modanın zirvesi: 2024’ün en çok ciro yapan markaları belli oldu

Lüks moda dünyasında en yüksek cirolara sahip markalar netleşti. 2024 verilerine göre, lüks segmentin devlerinden LVMH Group listenin zirvesinde yer alırken, Kering Group, Chanel ve Hermes’in ciroları birbirine oldukça yakın seviyelerde seyretti.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Lüks modanın zirvesi: 2024’ün en çok ciro yapan markaları belli oldu - Resim: 1

Veri sağlayıcı Statista tarafından derlenen sıralamaya göre LVMH Group, 60’tan fazla iştiraki arasında Louis Vuitton ve Moet Hennessy gibi markaları bulunduruyor ve 2024 yılında 92 milyar 20 milyon dolar ciroya ulaştı.

1 5
Lüks modanın zirvesi: 2024’ün en çok ciro yapan markaları belli oldu - Resim: 2

Listenin ikinci sırasında, Gucci ve Balenciaga’yı bünyesinde barındıran Kering Group bulunuyor. Şirketin 2024 cirosu 18 milyar 73 milyon dolar olarak kaydedildi.

2 5
Lüks modanın zirvesi: 2024’ün en çok ciro yapan markaları belli oldu - Resim: 3

Chanel ise Kering Group’u yakından takip ederek 18 milyar 69 milyon dolar ciroyla üçüncü sırada yer aldı.

3 5
Lüks modanın zirvesi: 2024’ün en çok ciro yapan markaları belli oldu - Resim: 4

Hermes, 16 milyar 53 milyon dolarlık cirosu ile dördüncü sıraya otururken, Prada 5 milyar 28 milyon dolar ciroyla beşinci sırayı aldı.

4 5
Lüks modanın zirvesi: 2024’ün en çok ciro yapan markaları belli oldu - Resim: 5

Lüks modanın büyükleri, hem marka portföyleri hem de ciro büyüklükleriyle sektördeki rekabeti net bir şekilde ortaya koyuyor.

5 5
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro