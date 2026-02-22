Veri sağlayıcı Statista tarafından derlenen sıralamaya göre LVMH Group, 60’tan fazla iştiraki arasında Louis Vuitton ve Moet Hennessy gibi markaları bulunduruyor ve 2024 yılında 92 milyar 20 milyon dolar ciroya ulaştı.
Lüks modanın zirvesi: 2024’ün en çok ciro yapan markaları belli oldu
Lüks moda dünyasında en yüksek cirolara sahip markalar netleşti. 2024 verilerine göre, lüks segmentin devlerinden LVMH Group listenin zirvesinde yer alırken, Kering Group, Chanel ve Hermes’in ciroları birbirine oldukça yakın seviyelerde seyretti.Derleyen: Hande Karacan
Listenin ikinci sırasında, Gucci ve Balenciaga’yı bünyesinde barındıran Kering Group bulunuyor. Şirketin 2024 cirosu 18 milyar 73 milyon dolar olarak kaydedildi.
Chanel ise Kering Group’u yakından takip ederek 18 milyar 69 milyon dolar ciroyla üçüncü sırada yer aldı.
Hermes, 16 milyar 53 milyon dolarlık cirosu ile dördüncü sıraya otururken, Prada 5 milyar 28 milyon dolar ciroyla beşinci sırayı aldı.
Lüks modanın büyükleri, hem marka portföyleri hem de ciro büyüklükleriyle sektördeki rekabeti net bir şekilde ortaya koyuyor.
