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Kaynak: İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen depoya jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 600 bin TL olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

DEPODAN BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ÇIKTI

Depoda yapılan aramalarda 718 güneş gözlüğü, 436 kol saati ve bin 450 parfüm olmak üzere toplam 2 bin 604 gümrük kaçağı ürüne el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.