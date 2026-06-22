Bursa'nın hızla büyüyen ve göç alan sanayi yapısı, kentin en önemli tarım ambarlarından biri olan Hasanağa'yı çemberine aldı. Kendine has aroması ve kalitesiyle ünü ülke sınırlarını aşan Hasanağa enginarının geleceği, her geçen gün daralan tarım arazileri ve yükselen beton bloklar nedeniyle alarm veriyor. Lüks konut projeleriyle aralarında sadece dar bir yol kalan çiftçiler, endişe ve çaresizlik içinde hasat mesaisine devam ediyor.
Lüks konut sitelerinin ortasında bir tarım adası
Türkiye'nin coğrafi işaretli, en kaliteli ve lezzetli enginarının yetiştiği Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi, kontrolsüz yapılaşma ve sanayileşme baskısı altında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.Kaynak: İHA
Hasanağa'da geleneksel olarak düzenlenen enginar festivallerinde ürettiği kaliteli mahsullerle tam 11 kez birincilik ödülü alan 46 yaşındaki üretici Ömer Çinkaya, 23 yıldır toprağa emek verdiğini belirterek tarım alanlarının imara kurban edilmesini şu sözlerle eleştirdi:
"Bursa, sanayisi yüzünden çok yoğun göç alan ve hızla büyüyen bir şehir. Bu kontrolsüz büyümenin en ağır faturasını maalesef biz tarım alanlarında ödüyoruz. Konut ve imar baskısı artık bizim de tarlalarımızın kapısına kadar dayandı. Bölgede direnen, toprağını satmayan bizim gibi çok az sayıda üretici kaldı. Adım adım imara yenik düşüyoruz. Bu durumun gelecekte insanoğlu için çok ağır ve geri dönülemez sonuçları olacak ama ne yazık ki günün sonunda hep para galip geliyor. Bizler aslında tarım arazilerini yok ederek kendi sonumuzu kendi ellerimizle hazırlıyoruz."
Çevredeki fabrikalar, siteler ve yeni açılan yollar nedeniyle lojistik olarak da köşeye sıkıştıklarını aktaran Çinkaya, karşı karşıya kaldıkları trajikomik altyapı ve güvenlik sorunlarına dikkat çekti:
Trafik ve Ulaşım Engeli: Çevredeki yapılaşmanın getirdiği aşırı araç fazlalığı ve kamyon trafiği yüzünden üreticiler traktörleriyle tarlalarına giriş çıkış yaparken büyük zorluklar yaşıyor.
Hırsızlık Olaylarında Patlama: Kent yaşamının tarlaların içine kadar girmesiyle birlikte güvenlik zafiyeti oluştu. Çiftçilerin binbir emekle büyüttüğü enginarlar, geceleri tarladan kesilerek çalınmaya başlandı.
Geleceğe dair karamsar bir tablo çizen ödüllü üretici Ömer Çinkaya, ekonomik şartlar ve imar rantı karşısında tarımın sürdürülebilirliğinin kalmadığını şu çarpıcı sözlerle özetledi:
"Sıranın yavaş yavaş bize de geldiğini çok net hissediyoruz. Yarın bir gün bize de gelip 'tarlan için şu kadar milyon lira veriyoruz' diyecekler ve biz de bir noktada pes edip vereceğiz. Çünkü ekonomik şartlarda para galip gelecek. Ben satmasam, yanımdaki komşum satacak ve etrafım tamamen betonla çevrilince ben zaten orada mecbur kalıp bırakacağım. Sonunda hepimiz bu bereketli topraklarımızdan olacağız. Toprak bitince, beton bloklar yükselince gelecekte insanlar ne yiyecek, çocuklarına ne yedirecek gerçekten hiç bilmiyorum."