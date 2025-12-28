Bağdat Caddesi Feneryolu’nda faaliyet gösteren ve lüks araç satışlarıyla bilinen S Class Oto Galeri hakkında ciddi iddialar ortaya atıldı.

İddiaya göre, galerinin sahibi Ş.Ç., müşteriler ve yatırımcılardan topladığı yaklaşık 11 milyar lira ile kayıplara karıştı.

İçeride 10'un üzerinde lüks otomobil bıraktığı iddia edilirken Ş.Ç.'nin Bulgaristan sınırından yurt dışına çıktığı öne sürüldü.

Sözcü TV'de yer alan haberde galeri içinde kaderine terk edildiği belirtilen araçların bulunduğu galerinin kepenkleri kapalı durumda olduğu görüldü.

Galerinin dışında da sadece reklam panosunda araç görüntülerinin devam ettiği görüldü.