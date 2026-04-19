Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde meydana geldi. Son dönemde özellikle bu bölgelerde park halindeki pahalı otomobillerde benzer hırsızlık vakaları artmıştı. Vatandaşların şikayetleri üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, elde edilen kamera görüntülerini titizlikle inceledi ve şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan operasyon sonucunda C.T. otuz dört yaşında ve C.S. kırk sekiz yaşında olmak üzere iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden C.T.’nin daha önce otomobilden hırsızlık suçundan poliste yirmi beş suç kaydı bulunduğu, ayrıca hakkında dört yıl iki ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle firari olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheli C.S.’nin ise poliste daha önceden on beş suç kaydı olduğu belirlendi.