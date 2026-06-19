Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Polonya ekibi Gornik Zabrze’nin sahibi Lukas Podolski, eşleşme hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Podolski, 2025-26 sezonun sonunda futbolu bırakma kararı almıştı.

Alman efsane sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Futbol bazen garip ve komik olabiliyor. Gornik Zabrze’nin sahibi olarak çıkacağım ilk resmi maçın Türkiye’de, Fenerbahçe’ye karşı olması ayrı bir anlam taşıyor.

Futbolun en büyük derbilerinden birinin parçası olmuş ve Galatasaray’ı gururla temsil etmiş biri olarak bu benim için çok özel bir an. Belki de emeklilik biraz daha bekleyebilir; kramponları yeniden giyip sahaya dönme ve bir kez daha mücadele etme zamanı gelmiştir!”