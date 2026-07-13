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Romelu Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello'dan Beşiktaş açıklaması geldi.

365Scores'a konuşan Pastorello, Beşiktaş ile görüşme yapıldığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu ifade etti.

'BEŞİKTAŞ İLE HİÇBİR TEMAS OLMADI'

Transfer söylentilerine açıklık getiren Pastorello, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş yöneticileriyle Romelu Lukaku hakkında hiçbir zaman konuşmadım. Beşiktaş yönetimiyle görüşme yapıldığı ya da transfer pazarlığı yürütüldüğü yönündeki tüm iddialar tamamen asılsız. Böyle bir temas kesinlikle gerçekleşmedi."

Menajer Pastorello ayrıca, Lukaku'nun Beşiktaş'a transfer olmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.