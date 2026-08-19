Lukaku'dan İtalya'daki iddialara olay yanıt: 'Beni boykot etmek için söylediler'

'BURADA KUPALAR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM'

Türkiye'deki kariyerinin kendisi için yeni bir deneyim olduğunu belirten Lukaku, Fenerbahçe tercihini de anlattı şu sözlerle anlattı:

"Türkiye'deki bu deneyim benim için yeni ancak profesyonel açıdan çok yüksek seviyede. Nasıl biri olduğumu iyi bilirsiniz. Motivasyona ihtiyacım var."