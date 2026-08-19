Fenerbahçe'nin Napoli'den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, Belçika televizyonuna yaptığı açıklamalarda İtalya'daki son sezonunu, Sarı-Lacivertlilere transferini ve fiziksel durumunu değerlendirdi.
Lukaku'dan İtalya'daki iddialara olay yanıt: 'Beni boykot etmek için söylediler'
Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, Lyon maçının ardından Belçika televizsyonuna kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Belçikalı golcü, İtalya'da hakkında çıkan iddialara da yanıt verdi.Furkan Çelik
Napoli'de sakatlık sorunları nedeniyle geçen sezon yalnızca 7 karşılaşmada görev yapan 33 yaşındaki futbolcu, yaşadığı şansız dönem için "Hayatımın en kötü yılıydı" ifadelerini kullandı.
'UMARIM İKİ SEZONU BAŞARIYLA TAMAMLAYABİLİRİM'
Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmenin detaylarına değinen Lukaku şunları söyledi:
"Fenerbahçe'de bir sezonluk sözleşme imzaladım, bir sezon da uzatma opsiyonu var. Umarım bu iki sezonu başarıyla tamamlayabilirim. Ardından evime döneceğim."
'2030'A KADAR DEVAM ETMEK İSTİYORUM'
Kariyer planlaması ve fiziksel durumuyla ilgili konuşan Belçikalı golcü açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
"Yakında tekrar forma gireceğim. Her zaman, milli takım da dahil olmak üzere 2030'a kadar devam etmek istediğimi söyledim. Ondan sonra her şey biter."
"40 yaşına kadar futbol oynamayı başaran birçok futbolcu var. Bu bir zihniyet meselesi. Eğer sürekli başkalarını dinlerseniz mutsuz olursunuz ama ben kendimi dikkate alıyorum ve kendime iyi bakıyorum."
'BURADA KUPALAR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM'
Türkiye'deki kariyerinin kendisi için yeni bir deneyim olduğunu belirten Lukaku, Fenerbahçe tercihini de anlattı şu sözlerle anlattı:
"Türkiye'deki bu deneyim benim için yeni ancak profesyonel açıdan çok yüksek seviyede. Nasıl biri olduğumu iyi bilirsiniz. Motivasyona ihtiyacım var."
"Bu benim için en iyi çözüm, yüksek seviyede oynamaya devam etmek istiyorum. Burada güçlü bir ligde oynayacağım, kupalar için mücadele edeceğim ve kim bilir, belki de Şampiyonlar Ligi’nde bile. Bu hem benim hem de Milli Takım için iyi bir şey."
'TÜRKİYE'DEKİ KARŞILAMADAN GERÇEKTEN ETKİLENDİM'
Fenerbahçe'ye transferinin ardından Türkiye'de kendisine gösterilen ilgiyi de değerlendiren Lukaku, "Gerçekten etkilendiğim nadir anlardan biriydim. Olağanüstüydü." ifadelerini kullandı.
'YERİMİ HAK ETMEM GEREKİYOR'
Lyon karşılaşmasında son bölümde oyuna girerek Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Lukaku, "Elbette Lyon maçında 10 dakikadan fazla oynamak isterdim ancak çift antrenmanlara rağmen sadece dört gün boyunca tam tempoda antrenman yapabildim. Biraz zaman alacak ve yerimi hak etmem gerekiyor. Yaşlandıkça insan daha sabırlı oluyor." diye konuştu.
'BENİ BOYKOT ETMEK İÇİN BÖYLE SÖYLEDİLER'
Napoli'den ayrılığının perde arkasına ilişkin de konuşan Lukaku, formda olmadığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.
"Napoli'den neden ayrılmayı seçtim? Bazı şeyler duydum ve kararlar alındı... Hepsi bu. Ayrılmam benim için daha iyiydi.
Formda olmadığım iddiası tamamen yanlış. Muhtemelen İtalya'da beni boykot etmek için böyle söylediler! Oynamak için yüzde 100 formdayım!"