American Airlines Center’da oynanan Dallas Mavericks – LA Lakers karşılaşmasında LA Lakers, Luka Doncic’in eski takımına karşı etkili bir performans sergilediği maçta rakibini 116-110 mağlup etti.

Karşılaşmaya ilk periyottan itibaren hızlı başlayan LA Lakers’ta Luka Doncic, maçı 33 sayı, 8 ribaund ve 11 asistle tamamladı. LeBron James ise 17 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle galibiyete katkı sağlayan bir diğer isim oldu.

Dallas cephesinde ise Max Christie 24, Naji Marshall 21 sayıyla oynadı.

LA Lakers bir sonraki maçta, Chicago ile karşılaşacak; Dallas Mavericks ise Milwaukee Bucks karşısına çıkacak.