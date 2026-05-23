Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Luhansk bölgesinde bulunan bir koleje düzenlenen İHA saldırısında can kaybı arttı. Rusya tarafından Luhansk bölgesinin yönetimine getirilen Leonid Pasechnik yaptığı açıklamada, hayaıtnı kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 48'e yükseldiğini ifade etti. Pasechnik 11 kişinin ise hala kayıp durumda olduğunu aktardı.

UKRAYNA SUÇLAMAYI REDDETTİ, PUTİN MİSİLLEME TALİMATI VERDİ

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova dün yaptığı açıklamda, Ukrayna ordusunun Luhansk Pedagoji Üniversitesi'ne bağlı Starobilsk kolejinin binasına ve öğrenci yurduna saldırdığını, saldırı sırasında olay yerinde 14-18 yaş arası 86 gencin olduğunu, ilk bilgilere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise yurdun 5 katından 3'ünün yıkıldığı, yakınlarda askeri tesis bulunmadığı ve Ukrayna'nın neye saldırdığını biliyor olması gerektiği vurgulanmıştı.

Ukrayna ordusu ilerleyen saatlerde Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti. Yapılan açıklamada, bölgedeki seçkin bir İHA komuta birliğine saldırı gerçekleştirildiği ifade edilmiş, Kiev'in uluslararası insani hukuka uyduğu vurgulanmıtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rus ordusuna saldırıya karşılık misilleme seçenekleri hazırlama talimatı vermişti.

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın 2022'de tek taraflı olarak kendi toprağı ilan ettiği 4 bölgeden biri olan Luhansk'ı geri almak istiyor.