Fenerbahçe'nin eski Uruguaylı yıldızı Diego Lugano, Fernando Muslera ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'FERNANDO TARİHİMİZDE BUNU BAŞARACAK TEK İSİMDİR'

Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alan ve 5. kez ülkesi adına bu turnuvada forma giyme şansı yakalayan tecrübeli kaleci Muslera ile ilgili konuşan Lugano El Espectador Deportes'e yaptığı açıklamada, "Beş kez Dünya Kupası'nda oynamak herkesin başarabileceği bir şey değildir. Aslında, Fernando, tarihimizde bunu başaracak tek isimdir. Bu, onun profesyonelliğini, yeteneğini ve liderlik vasıflarını ortaya koyuyor. Onun varlığı takıma daima huzur katıyor." sözlerini sarf etti.

'FENERBAHÇE TARAFTARLARI HALA BANA KIZIYOR'

Muslera'nın Galatasaray'a transferinde rol aldığı için Fenerbahçeli taraftarların kendisine kızgın olduğunu ifade eden Lugano, "Türkiye'de Fenerbahçe taraftarları bugün bile beni hala seviyor ancak Fernando'nun Galatasaray'a transfer olmasını önerdiğim için beni affetmiyorlar. Bazı Türk arkadaşlarım, Fernando'nun kazandığı şampiyonluklardan dolayı hala bana kızıyor." diye konuştu.