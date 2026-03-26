2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takımımızın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan maç sonrası Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

LUCESCU: 'DEFANSIN DİKKATSİZLİĞİ SONUCU DEĞİŞTİRDİ'

Karşılaşmanın kırılma anına dikkat çeken Lucescu, “Çok dengeli bir maç oldu. Defansın dikkatsizliği sonucu değiştirdi. Türkiye’yi çok beğeniyorum ve iyi bir hocaları var. Biz Türkiye’yi durdurmaya çalıştık. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık” dedi.

'TÜRKİYE TAKIMINI BEN İNŞA ETTİM'

Geçmişte Türkiye’de yaptığı görev dönemine değinen Lucescu, “Bu takımı tabii ki ben inşa ettim. Sadece Hakan Çalhanoğlu değil, Merih Demiral, Zeki Çelik ve Kaan Ayhan gibi oyuncular benim zamanımda gelmişti. Belki o dönem sonuçlar alamadım ama bu takım sonuçları almaya başladı. Romanya’da da bunu yapmaya çalışıyorum, gençleştirmeye çalışıyorum. Umarım Romanya da ileride bu sonuçları alır ve onlara verdiğim katkıyı hatırlarlar” dedi.

'MAĞLUBİYET İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM'

Karşılaşmadaki kritik pozisyonlara değinen deneyimli teknik adam, “Maçı kaybettiğimiz için özür diliyorum. Rațiu’nun Kenan Yıldız gibi çok güçlü bir rakibi vardı. Onun hata yapmasıyla Türkiye gole gitti. Bizim de direkten dönen pozisyonumuz oldu. Hagi dikkatli ayak içiyle vursa gol atabilirdi. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık” ifadelerini kullandı.

'TÜRK FUTBOLU YÜKSELİŞTE'

Türk futbolunun gelişimine de değinen Lucescu, “Romanya futbolunda bazı hatalar yapıldı o yüzden bu durumdayız. Türk futbolu iyi bir dönemden geçiyor. Nedeni de çok iyi yatırımlar yapıldı ve çok iyi yabancı futbolcular getirildi. O oyuncular Türk futbolculara örnek oldu. Türk futbolu önemli kazançlar elde etti” dedi.

Tecrübeli teknik adam, “Romanya yatırımları yapmıyor ama yetenekli oyuncuları var. Eski durumlarına gelebilirler” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.