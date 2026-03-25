2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçında yarın A Milli Takımımız ile karşılaşacak Romanya'da teknik direktör Mircea Lucescu kritik karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

LUCESCU: 'ALACAĞIMI BEŞİKTAŞ'A FEDA ETTİM'

Mircea Lucescu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Beşiktaş'tan ayrıldığım zaman 2 sene daha sözleşmem vardı. Kulüpten hiç para almadım. Kalan parayı da stadyumun kapasitesinin büyütülmesi için feda ettim. Yarın Avrupa'nın en güzel statlarından birisinde oynayacağız."

'TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM'

“Her iki taraf için de zorlayıcı bir maç olacak. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız. Türkiye’yi çok seviyorum. Burada çok büyük başarılarım oldu, çok şey kazandım ve kazandırdım. Türk Milli Takımı için birçok futbolcu buldum. Zeki bunlardan bir tanesi."

'MONTELLA VE FATİH TERİM'E SAYGI DUYUYORUM'

"Türkiye'de saygı duyduğum hocalar var. Montella ve Fatih Terim. Terim, Türk futbolu için çok büyük işler yaptı. Türk futboluna Rumen futbolcular kazandırdı."

'ARDA GÜLER GİBİ BİRÇOK YILDIZ OYUNCU VAR'

"Türkiye Milli Takımı’nda Arda Güler gibi birçok yıldız oyuncu var. Kenan Yıldız, Merih Demiral, Zeki Çelik… Arda da diğer futbolculara bağlı. Oyun 11’e 11 oynanıyor. Onlar Arda’ya destek verirse, Arda da çok güzel işler yapabilir. Türkiye Milli Takımı’nı saygıyla karşılıyorum."

'MAÇIN BU STADA ALINMASINA SEVİNDİM'

"Maç bu stada alındığı zaman çok sevindim. Türkiye’de her maçta çok güzel bir atmosfer yaşadım. Maalesef iki takım birlikte Dünya Kupası’na gidemiyor. Aslında her iki takım da hak ediyor."