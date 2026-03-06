Romanya Milli Takımı'nın A Milli Takımımız ile oynayacağı Dünya Kupası play- off maçı için ön aday kadrosu belli oldu.

LUCESCU SÜPER LİG'DEN 4 OYUNCUYU ÇAĞIRDI

Mircea Lucescu, Romanya dışında forma giyen oyunculardan kurulu 20 kişilik kadroyu açıkladı.

Açıklanan kadroda Süper Lig'de forma giyen 4 isim yer aldı.

Romanya'nın Türkiye maçı için milli davet gönderdiği oyuncular şu şekilde:

Kaleciler: Ionut RADU (Celta de Vigo, İspanya)

Savunmacılar: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano, İspanya), Deian Sorescu (Gaziantep FK, Türkiye), Radu Dragusin (Tottenham, İngiltere), Virgil Ghiţă (Hannover 96, Almanya), Bogdan Racoviţan (Rakow, Polonya), Andrei Burca (Yunnan Yukun, Çin), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, İsrail)

Orta saha oyuncuları: Marius Marin (Pisa, İtalya), Răzvan Marin (AEK Atina, Yunanistan), Vlad Dragomir (Pafos, Kıbrıs), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, Çin), Adrian Şut (Al Ain, BAE), Ianis Hagi (Alanyaspor, Türkiye), Marius Corbu (Ferencvaros, Macaristan), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor, Türkiye), Dennis Man (PSV, Hollanda)

Forvetler: Louis Munteanu (DC United, ABD), Denis Drăguș (Gaziantep FK, Türkiye), Ioan Vermeșan (Hellas Verona, İtalya).

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Romanya Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu Yarı Final maçı 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.