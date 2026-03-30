Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu görevine devam etmeyeceği açıkladı.

Dün yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılarak herkesi korkutan 80 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Rumen basınına yaptığı açıklamada duygusal sözlerle milli takıma veda etti.

LUCESCU: 'BU JENERASYONUN POTANSİYELİNE İNANIYORUM'

Golazo'ya konuşan Lucescu, "Artık bitti. Ama daha önemli bir şey var; Bu jenerasyonun potansiyeline inanıyorum. Oyuncular çok yetenekli. Desteklenirlerse, yeni teknik direktörle birlikte iyi sonuçlar alabilirler. Buna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

ERKEN VEDA ETMEK ZORUNDA KALDI

Türkiye'ye elendikten sonra çıkan ayrılık iddialarına cevap veren Romanya Futbol Federasyonu Slovakya maçında Lucescu'nun görevinde kalacağını açıklasa da son yaşanan gelişmeler nedeniyle Rumen çalıştırıcı erken veda etmek zorunda kaldı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLMASI SEVİNDİRDİ

Lucescu'nun sağlık durumunun şimdilik iyi olduğuna dair gelen haberler futbol kamuoyunun yüreğine su serpti.

TÜRKİYE ÖNEMLİ İZLER BIRAKMIŞTI

Türkiye'de uzun yıllar görev yapan Lucescu, Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ı çalıştırmış ve başlarılarıyla Türk futbolseverlerin hafızalarında önemli izler bırakmıştı.