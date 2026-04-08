Mircea Lucescu için Romanya'nın başkenti Bükreş'te cenaze töreni düzenlendi.

DUYGUSAL TÖREN

Bükreş’in simge statlarından Ulusal Arena'da düzenlenen törende, Lucescu’nun naaşı futbolseverlerin ziyaretine açıldı.

Romanya Futbol Federasyonu’nun organizasyonuyla gerçekleştirilen anma programında, teknik direktörün kariyerine damga vuran anlar ve başarıları bir kez daha hatırlandı.

Futbolseverler, stadyuma gelerek efsane isme son görevlerini yerine getirdi.

Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun törende gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi de törende basın mensuplarına duygusal açıklamalarda bulunarak "O, hepimize ne yapmamız gerektiğini öğreten bir öğretmendi." ifadelerini kullandı.

ASKERİ TÖRENLE DEFNEDİLECEK

Lucescu’nun cenazesi, Cuma günü başkentte bulunan Bellu Mezarlığı’nda askeri törenle defnedilecek.

TFF HEYETİ DE KATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu adına cenaze törenine yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm katılırken Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, TFF Romanya Temsilcisi Ali Karaca ve Lucescu’nun Türkiye’de birlikte çalıştığı isimler de törende yer aldı.

FUTBOL DÜNYASI YASTA

Uzun yıllar Avrupa futbolunda iz bırakan Mircea Lucescu’nun vefatı, sadece Romanya’da değil Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede derin üzüntü yarattı.