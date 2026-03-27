A Milli Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup etti.

HAGI İDDİALARI GÜNDEMDE

Karlılaşma sonrası Rumen basınında Mircea Lucescu'nun takımdaki geleceği tartışmaya açıldı.

Maç öncesinde de Gheorghe Hagi'nin muhtemel bir yenilgi durumunda Lucescu'nun yerine geçeceği iddia ediliyordu.

Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, maç sonu açıklamalarda bulunarak Lucescu'nun durumuna açıklık getirdi.

BURLEANU: 'LUCESCU SONRAKİ MAÇTA DA GÖREVDE OLACAK'

Burleanu, “Kesinlikle Lucescu bir sonraki maçta da görevde olacak. Bu akşam teknik direktörün geleceğini konuşmuyoruz." diyerek tartışmalara şimdilik ertelemiş oldu.

Ayrıca maçla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Burleanu, “Türkiye daha iyi bir takımdı ancak bizim takımımız da onların seviyesine çıkabildi. Şanssızdık. Stanciu’nun şutu gol olsaydı şimdi farklı şeyler konuşuyor olurduk.” diye konuştu.

BURLEANU’YA DA ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Lucescu'nun yanı sıra Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu’nun 2014’ten bu yana görevde olmasına rağmen milli takımın Dünya Kupası’na katılamaması eleştirilerin odağına yerleşti.

Burleanu’nun görev süresi boyunca Romanya, üç Dünya Kupası’nı kaçırırken bu tablo Rumen basınında açık bir şekilde “başarısızlık” olarak yorumlandı.