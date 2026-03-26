Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye ile karşılaşacak olan Romanya Milli Takımı’nda teknik direktör Mircea Lucescu, mücadele öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

LUCESCU: 'DUYGUSAL TEMELLİ BİR TAKIMIZ'

Deneyimli teknik adam, takımının mental gücüne dikkat çekerek, “Futbolda duygularla yaşıyoruz. Önemli bir duygusal temele dayanan bir takımımız var ve bugünkü Türkiye maçında da bunun temelini oluşturmasını istiyorum.” dedi.

Sakat oyuncuların dönüşünden memnun olduğunu belirten Lucescu, “Oyuncularımın uzun süredir birlikte oynamadıkları doğru ancak hazırlık dönemi ve sonuç alma arzusu sayesinde bunu telafi edeceklerini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

'RADU İÇİN DOKTORLA KONUŞTUM'

Kaleci tercihi hakkında konuşan Rumen çalıştırıcı, Andrei Radu için artık soru işareti kalmadığını belirterek, “Kararı doğru, bu maçta yer almak istedi. Doktorla konuştum ve umarım bu maç için yüzde 100 hazırdır. Durumun böyle olduğuna ikna oldum.” dedi.

Tecrübeli kalecinin önemine vurgu yapan Lucescu, “Bu dönemde 4 kalecimizi kaybettik, çok duygusal anlar yaşadık ama her şeyin yoluna gireceğini umuyoruz.” şeklinde konuştu.

'TÜRKLER ÇOK İYİ HAZIRLANDI'

Türkiye’nin güçlü kadrosuna dikkat çeken Lucescu, rakiplerine saygı duyduğunu belirterek, “Türkler’in çok iyi hazırlandıklarına inanıyorum. Çok yüksek seviyede performans gösteren oyunculara sahip olmaları bir avantaj ancak biz bunu oyun organizasyonu ve kazanma arzusuyla telafi ediyoruz.” dedi.

FIFA’YA BİLET TEPKİSİ

Lucescu’nun en sert çıkışı ise bilet dağılımı üzerinden geldi. Tecrübeli teknik adam, deplasman taraftarına ayrılan kontenjanın yetersiz olduğunu savunarak, “Taraftarlarımız için üzülüyorum. FIFA diğer takıma daha fazla bilet ayırmalıydı; deplasman takımına yüzde 30 bilet tahsis etmeleri gerekirdi, bu işin normali budur. 2.000 taraftarla play-off maçına çıkamazsınız, bu normal değil.” dedi.