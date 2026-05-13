Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira’ya yönelik saldırıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

TORREIRA'YA SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Beyoğlu’ndaki bir alışveriş merkezinin önünde yaşanan olay sonrası gözaltına alınan 32 yaşındaki Y.Y., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheli daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Y.Y. çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Y.Y.'nin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı. Y.Y., "Ben İpek B.'yi mesleğini fotoğrafçı olarak bildiğim kişiye platonik olarak duygu beslemekteydim. İpek B. benden rahatsız olduğu için daha önceden hakkımda uzaklaştırma kararı almıştı. Ben bu uzaklaştırma kararını hiç ihlal etmedim. Ancak İpek B.'nin futbolcu Lucas Torreira ile 1 yıl önce instagram uygulaması üzerinde birlikte fotoğraflarını görmem sebebiyle Torreira'ya karşı nefret beslemeye başladım. Bana sormuş olduğunuz twitter hesabı bana aittir. Bu hesapta Torreira hakkında atılmış olan twitleri de ben yazdım. Yazmadaki sebebim Torreira'ya olan nefretimden kaynaklanmaktadır. Dün Torreira'nın ve ailesinin instagram uygulaması üzerinden yaptıkları paylaşımda nerde bulunduklarını öğrenmem üzerine bir anlık sinirle Torreira'ya zarar vermek için plakasını hatırlamadığım bir taksi ile adrese gittim. Torreira'yı görür görmez yüzüne bir defa yumruk attım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Camiikebir Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki kafede meydana gelmişti.

İddiaya göre Lucas Torreira’ya yumruk atan şüpheli, olay yerinden kaçmak için taksiye binmiş ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanmıştı.