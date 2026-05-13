Lucas Torreira’ya Beyoğlu’nda fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu’ndaki bir alışveriş merkezinin önünde Torreira’yı darbettiği öne sürülen 32 yaşındaki Y.Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheli daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

OLAY

Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetmişti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına almıştı.

Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edilmişti.

Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu, Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirlemişti.

Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilmişti.