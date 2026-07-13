Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Lucas Torreira ve sevgilisi Bebek’te kameralara yakalandı

Lucas Torreira ve sevgilisi Bebek’te kameralara yakalandı

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Bebek sahilinde birlikte yürüyüş yaptığı kadın arkadaşıyla görüntülendi. Objektifleri fark eden ikili kısa süreli şaşkınlık yaşarken, yıldız futbolcu hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Kaynak: Diğer
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Lucas Torreira ve sevgilisi Bebek’te kameralara yakalandı - Resim: 1

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, önceki akşam İstanbul Bebek sahilinde birlikte vakit geçirdiği kadın arkadaşıyla objektiflere yansıdı.

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Lucas Torreira ve sevgilisi Bebek’te kameralara yakalandı - Resim: 2

Sahil boyunca yürüyüş yapan ikili, basın mensuplarını fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

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Lucas Torreira ve sevgilisi Bebek’te kameralara yakalandı - Resim: 3

Yanındaki kadın yüzünü elleriyle kapatarak görüntü vermemeye çalışırken, Torreira ise çevrede bulunan taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Lucas Torreira ve sevgilisi Bebek’te kameralara yakalandı - Resim: 4

Uruguaylı futbolcu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmeyerek isteklerini tek tek yerine getirdi.

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Lucas Torreira ve sevgilisi Bebek’te kameralara yakalandı - Resim: 5

Elinde taşıdığı kahve termosuyla yürüyüşünü sürdüren Torreira'nın, içeceği azaldıkça termosunu yeniden doldurması da dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

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Lucas Torreira ve sevgilisi Bebek’te kameralara yakalandı - Resim: 6

Yeni sezon hazırlıkları için kısa süre önce Türkiye'ye dönen Galatasaraylı futbolcu, antrenmanların başlamasının ardından İstanbul'da vakit geçirmeyi sürdürdü.

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Lucas Torreira ve sevgilisi Bebek’te kameralara yakalandı - Resim: 7

Geçtiğimiz günlerde Rumelihisarı çevresinde arkadaşlarıyla gezen Torreira'nın seyyar satıcıdan aldığı közde mısır eşliğinde Boğaz manzarasında verdiği pozlar da sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

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Lucas Torreira ve sevgilisi Bebek’te kameralara yakalandı - Resim: 8
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