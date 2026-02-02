Chelsea'nin Jorgensen'i kiralamaya sıcak bakmaması üzerine listesindeki alternatif kaleci adaylarına yönelen Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ KALECİ ARAYIŞINDA LUCAS PERRI'Yİ LİSTE BAŞINA ALDI

Siyah beyazlı kulübün bir süredir ilgilendiği Lucas Perri için temaslarını sıklaştırdığı ve deneyimli kaleciyi liste başına aldığı öğrenildi.

LUCAS PERRI'NİN MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

NOW Spor'un haberine göre; Lucas Perri'nin menajeri bu gece Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.

LEEDS UNITED'DA BU SEZON 16 MAÇA ÇIKTI

Premier Lig ekibi Leeds United'da bu sezon 16 maça çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı kalecinin kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.