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Kaynak: Haber Merkezi

Paris Saint-Germain, Aston Villa'dan ayrılan Lucas Digne'nin yeniden kulübe katıldığını açıkladı. Fransız devi, 33 yaşındaki sol bekle 2029 yılına kadar geçerli sözleşme imzalarken, deneyimli oyuncunun 12 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

11 YIL SONRA YENİDEN PARİS'TE

Lille altyapısında yetişen Digne, 2013 yılında Paris Saint-Germain'e transfer olmuş ve burada 44 resmi maçta forma giyerek 5 asist üretmişti. Fransız futbolcu, ilk PSG döneminde 2 Ligue 1, 1 Fransa Kupası, 2 Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

AVRUPA'NIN DEV KULÜPLERİNDE FORMA GİYDİ

2015-2016 sezonunu Roma'da kiralık geçiren Digne, ardından Barcelona'ya transfer oldu. Daha sonra Premier Lig'e geçen deneyimli sol bek, Everton'da 127 maçta 6 gol ve 20 asist kaydetti.

Ocak 2022'de Aston Villa'ya imza atan Digne, İngiliz ekibinde 182 karşılaşmada 4 gol ve 24 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, Aston Villa'nın 2026 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunda da önemli rol oynadı.

FRANSA MİLLİ TAKIMI'NIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

2014 yılından bu yana Fransa Milli Takımı formasını giyen Lucas Digne, 64 kez milli oldu. Deneyimli savunmacı, U20 Dünya Kupası şampiyonluğu, UEFA Uluslar Ligi zaferi ve Euro 2016 finalinin yanı sıra 2014 ve 2026 Dünya Kupalarında da Fransa kadrosunda yer aldı. 2026 Dünya Kupası'nda altı maça ilk 11'de başlayan Digne, takımının yarı finale yükselmesine katkı sağladı.