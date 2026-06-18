İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 29 yaşındaki bir askerin öldürüldüğünü, 7 askerin yaralandığını duyurdu.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar sırasında 1 askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığı belirtildi. İsrail medyası, ilk bilgilere göre olayın Hizbullah tarafından daha önce yerleştirilen patlayıcı cihazın askerlerin Litani Nehri kıyısından geçtiği sırada infilak etmesinden kaynaklanmış olabileceğini aktardı.
Lübnan'ın güneyinde sıcak çatışma: 1 İsrail askeri öldü, 7 yaralı
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 29 yaşındaki bir askerin öldürüldüğünü, 7 askerin yaralandığını duyurdu.
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 29 yaşındaki bir askerin öldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 29 yaşındaki bir askerin öldürüldüğünü, 7 askerin yaralandığını duyurdu.
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