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Kaynak: İHA

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 29 yaşındaki bir askerin öldürüldüğünü, 7 askerin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar sırasında 1 askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığı belirtildi. İsrail medyası, ilk bilgilere göre olayın Hizbullah tarafından daha önce yerleştirilen patlayıcı cihazın askerlerin Litani Nehri kıyısından geçtiği sırada infilak etmesinden kaynaklanmış olabileceğini aktardı.