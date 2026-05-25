İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Hizbullah’a ait İHA’nın düzenlediği saldırıda Nehoray Leizer isimli askerin öldüğü, bir askerin ise ağır yaralandığı bildirildi.

Durumu ağır olan askerin tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, dün Lübnan’ın güneyindeki Bin Cubeyl bölgesinde yaşanan olayda İHA’nın zırhlı personel taşıyıcısı üzerinde patladığını, askerin de şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İsrail’in 2 Mart’tan itibaren saldırılarını artırdığı ve kara harekatı başlattığı Lübnan’da yaşamını yitiren İsrail askerlerinin sayısının 23’e çıktığı belirtildi.