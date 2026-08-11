Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirten Avn, müzakere sürecinin Lübnan açısından yıkıcı bir savaşın sonuçlarından daha iyi olduğunu söyledi.

"SALDIRILARIN BOYUTU AZALDI"

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Washington'da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerin 5'inci turunun ardından 26 Haziran'da İsrail ile imzalanan "çerçeve anlaşması"nı değerlendirdi.

Anlaşmanın ardından İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında azalma yaşandığını belirten Avn, bu gelişmenin Lübnanlıların yaz dönemini ülkelerinde geçirmek üzere geri dönmelerine de olumlu yansıdığını ifade etti.

"TEK BİR İSRAİL ASKERİNİN BİLE KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Lübnan halkının İsrail'in ülke topraklarından tamamen çekilmesi, esirlerin geri dönmesi ve saldırılarda yıkılan bölgelerin yeniden inşa edilmesi konusunda ortak bir tutuma sahip olduğunu belirten Avn, İsrail'e net mesaj verdi.

Avn, "Sonuçta İsrail'in topraklarımızın bir karışında dahi kalmasına izin vermeyeceğiz. İsrail askerlerinden tek bir kişinin bile topraklarımızda kalmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SAHADAKİ GERÇEKLER BUNUN YANLIŞLIĞINI KANITLADI"

"Güçle alınanın ancak güçle geri alınabileceği" yönündeki söylemlere de değinen Lübnan Cumhurbaşkanı, sahadaki gelişmelerin bu yaklaşımın yanlış olduğunu gösterdiğini savundu.

Avn, ülkenin güneyinde yaşayan halkın artık huzur ve istikrar içerisinde kendi topraklarında yaşaması gerektiğini vurguladı.

Lübnanlı olmayan hedefler uğruna bölge halkı adına savaş yürütülmemesi gerektiğini ifade eden Avn, İsrail ile devam eden müzakere sürecinin ülkesinin hedeflerine ulaşması açısından önem taşıdığı mesajını verdi.