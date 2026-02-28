Joseph Avn, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut sürecin son derece hassas olduğuna dikkat çekti. Lübnan’ın egemenliği, güvenliği ve istikrarının korunmasının “mutlak öncelik” olduğunu vurgulayan Avn, tüm siyasi ve toplumsal kesimlere ülkenin yüksek menfaatini gözetme çağrısında bulundu.

ÜST DÜZEY TEMASLAR

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Başbakan Nevvaf Selam, ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa ve Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, güvenliğin sağlanması için en üst düzey hazırlık ve koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

'LÜBNAN’I ÇATIŞMALARDAN UZAK TUTMALIYIZ'

Avn, ülkenin dış çatışmaların yol açabileceği yıkım ve felaketlerden korunmasının hayati önem taşıdığını belirterek, tüm tarafları sağduyulu davranmaya davet etti.