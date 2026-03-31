İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği son saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Lübnan’a 2 Mart’ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail uçakları geceden bu yana güneydeki Deyr Kifa, Kefre, Aba, Duveyr, Cebşit, Mecdel Zun ve Kalile beldelerini hedef aldı.

Aba beldesinde bir evin hava saldırısıyla vurulması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail topçuları ise güneydeki Kavzeh, Beyt Lif ve Mansuri beldeleri ile Sırbin Vadisi'ni hedef aldı.

Sur kentine bağlı Kasımiye bölgesinde İsrail ordusunun bir aracı hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kentin Deyr Kifa beldesine İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.

Sur'un Sarifa beldesine İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Batı Zavter beldesine de hava saldırısı düzenledi.