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Kaynak: Haber Merkezi

Lübnan Parlamentosu, salı günü düzenlenen yasama oturumunda idam cezasını kaldıran kanun tasarısını onayladı. Kabul edilen düzenlemeyle birlikte ülkede idam cezası resmen yürürlükten kaldırıldı.

ORTA DOĞU'DA BİR İLK

Yeni düzenlemeyle Lübnan, Orta Doğu'da idam cezasını tamamen kaldıran ilk ülke olarak kayıtlara geçti. Böylece yıllardır fiilen uygulanmayan idam cezası, yasal olarak da sona erdirilmiş oldu.

2004'TEN BU YANA İNFAZ YAPILMIYORDU

Ülkede son idam cezası 2004 yılında infaz edilmişti. O tarihten bu yana uygulanan fiili moratoryum, parlamentonun kararıyla yasal güvenceye kavuştu.

ADALET BAKANI'NDAN DEĞERLENDİRME

Kararı "tarihi bir adım" olarak nitelendiren Adalet Bakanı Adel Nassar, ceza kanununda idam hükmünün bulunmasının uluslararası hukuki süreçleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Nassar, idam cezasının varlığı nedeniyle Lübnan'ın, idam cezasının yasak olduğu ülkelerden suçluların iadesi konusunda hukuki engellerle karşılaştığını ifade etti.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN DESTEK

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Lübnan Araştırmacısı Ramzi Kaiss de kararın insan hakları açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Kaiss, idam cezasının kaldırılmasının, ülkede insan hakları mücadelesi adına büyük bir kazanım olduğunu ve uygulanmaması gereken acımasız bir cezadan kesin bir kopuş anlamına geldiğini ifade etti.

REFORM PAKETİNİN BİR PARÇASI

İdam cezasının kaldırılması, Lübnan Parlamentosu'nun mevcut yasama döneminde görüştüğü kapsamlı reform paketinin bir parçası olarak kabul edildi.

Meclisin gündeminde ayrıca uzun süredir siyasi ve hukuki tartışmalara konu olan genel af yasa tasarısının da bulunduğu belirtildi.