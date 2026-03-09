Lübnan parlamentosu, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ve İsrail'in Lübnan'daki saldırıları nedeniyle mayıs ayında planlanan seçimlerin ertelendiğini duyurdu.

Lübnan Parlamentosu'nun, bugün yapılan oturumda ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ve İsrail'in Lübnan'daki saldırıları gerekçesiyle görev süresini 2 yıl uzattı.

Mayıs ayında yapılması planlanan seçimin ertelediği açıklandı.

Lübnan basını, 76 milletvekilinin uzatma lehinde oy kullandığını, 41 kişinin karşı oy verdiğini ve 4 milletvekilinin çekimser kaldığını paylaştı.

Parlamentoda 13 üyeli Hizbullah blokunun uzatma lehinde oy kullandığı aktarıldı.