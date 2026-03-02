Lübnan’da artan güvenlik endişeleri eğitim hayatını durma noktasına getirdi.

Lübnan Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı, ülke genelindeki tüm özel ve devlet okulları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

GÜVENLİK KAYGISI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın olağanüstü güvenlik koşulları ve can güvenliği riski nedeniyle alındığı belirtildi.

Gelişmelerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde günlük olarak değerlendirileceği ve kamu güvenliği doğrultusunda yeni adımlar atılacağı kaydedildi.

YERİNDEN EDİLENLER OKULLARDA BARINIYOR

Açıklamada, saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda kişinin ülkenin farklı bölgelerindeki okullara yerleştirildiği hatırlatıldı.

Saldırılar kınanırken, yerinden edilen vatandaşlara destek verilmeye devam edileceği bildirildi.

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR GELDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edildiği ve ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği ifade edildi. İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırıları başlattığını duyururken, başkent Beyrut’ta da patlama sesleri yükseldi.

İsrail ordusu ayrıca Lübnan’ın güneyi ile Bekaa Vadisi’nde 50’den fazla yerleşim birimine saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerine evlerini terk etmeleri çağrısı yaptı.