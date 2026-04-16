Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan’da sağlık hizmetlerine yönelik 133 saldırı kaydedildiğini açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, saldırılarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşandığını bildirdi.

88 ÖLÜ, 206 YARALI

Ghebreyesus, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik saldırılarda 88 kişinin hayatını kaybettiğini, 206 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Ayrıca 15 hastane ve 7 sağlık ocağının hasar gördüğü, 5 hastane ile 56 sağlık ocağının ise tamamen kapatıldığı ifade edildi.

HASTANELER YAKININDA YENİ SALDIRILAR

DSÖ Genel Direktörü, Lübnan’ın güneyinde bulunan ve en yoğun travma hastanelerinden biri olarak bilinen Tibnin Devlet Hastanesi yakınında 12 ve 14 Nisan tarihlerinde gerçekleşen saldırılara da dikkat çekti.

Bu saldırılarda 11 sağlık çalışanının yaralandığı, hastanenin acil servis bölümünün zarar gördüğü aktarıldı.

İNSANİ ERİŞİM ZORLAŞIYOR

Ghebreyesus, Lübnan’ın güneyine insani yardım erişiminin ciddi şekilde kısıtlandığını vurgulayarak, bu durumun hem sağlık tesislerine desteği engellediğini hem de halkın temel sağlık hizmetlerine ulaşımını zorlaştırdığını ifade etti.

DSÖ Genel Direktörü açıklamasında, sağlık tesisleri, sağlık çalışanları, ambulanslar ve hastaların korunması çağrısını yineledi.

Ghebreyesus, Lübnan genelinde güvenli, sürekli ve engelsiz insani erişimin sağlanması gerektiğini belirtti.