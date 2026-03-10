Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, İsrail’in saldırıları nedeniyle Lübnan’da son bir haftada yaklaşık 700 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Billing, İsrail’in 53’ten fazla köy ve yoğun nüfuslu bölgede yaşayanlara tahliye çağrısı yapmasının ardından saldırıların şiddetlendiğini belirtti.

Billing, bu süreçte başlayan çatışma tırmanışının bir haftayı aşkın süredir devam ettiğini ifade etti.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ KAYIT YAPTIRDI

Saldırılar nedeniyle birçok ailenin dakikalar içinde evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Billing, Lübnan genelinde 667 binden fazla kişinin hükümetin çevrim içi yerinden edilme platformuna kayıt yaptırdığını aktardı.

Billing, bu sayının önümüzdeki günlerde artmasının beklendiğini dile getirdi.

SURİYE’YE GEÇİŞLER ARTIYOR

Yerinden edilenlerin yaklaşık 120 bininin hükümet tarafından belirlenen toplu barınma alanlarında kaldığını belirten Billing, bazı sivillerin de komşu ülkelere yöneldiğini söyledi.

Suriye makamlarının verilerine göre, çatışmaların başlamasından bu yana Lübnan’dan 78 binden fazla Suriyeli ve 7 bin 700’den fazla Lübnanlı Suriye’ye geçti.

“İNSANİ ERİŞİM SAĞLANMALI”

Sivillerin korunmasının her koşulda öncelik olması gerektiğini vurgulayan Billing, en çok ihtiyaç duyanlara yardım ulaştırılabilmesi için güvenli ve engelsiz insani erişimin sağlanması çağrısında bulundu.