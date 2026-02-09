Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinin kuzeyindeki Tebbene Mahallesi'nde 5 katlı binanın çökmesi 9 kişi yaşamını yitirdi.
6 KİŞİ SAĞ KURTARILDI
Sivil Savunma Genel Müdürü İmad Hureyş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, enkazdan 15 kişinin çıkarıldığını, 6 kişinin sağ kurtarıldığını, 9 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kurtarma ekipleri enkaz altında olduğu değerlendirilen 8 kişiye ulaşmaya çalışıyor.
Trablusşam Belediye Başkanı Abdulhamid Kerime, daha önce binanın çökmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtmişti.