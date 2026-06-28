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İsrail ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, askeri unsurların gece yerel saatle 02.00 sularında Lübnan'ın güney kesiminde yer alan Deyr Siryan beldesindeki bir binaya baskın gerçekleştirdiği belirtildi. Baskın esnasında binada bulunan Hizbullah mensupları ile İsrail askerleri arasında sıcak çatışma yaşandı.

GOLANİ TUGAYI'NDAN BİR YÜZBAŞI ÖLDÜ

Çıkan çatışmanın bilançosuna dair detayları paylaşan İsrail ordusu, operasyonda Golani Tugayı 12. Taburu'nda takım komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı David Hazutt’un hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Yaralı askerin hızla hastaneye kaldırılmasının ardından, sahada sıkışan askerlere destek amacıyla İsrail savaş uçaklarının bölgeye yoğun hava bombardımanı düzenlediği aktarıldı.

MÜZAKERELER VE İMZALARA RAĞMEN SAVAŞ DURMUYOR

Yaşanan bu kanlı çatışma, bölgede diplomatik çözüm adına peş peşe atılan tarihi imzaların hemen ardından geldi. İran ve ABD, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürüttükleri müzakereler neticesinde 14 Haziran'da savaşın durdurulmasını öngören 14 maddelik bir mutabakata varmıştı. Bu mutabakat doğrudan Lübnan cephesini de kapsıyordu. Washington'da iki ülke arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turu sonucunda, daha yeni sayılabilecek bir tarihte, 26 Haziran'da taraflar arasında resmi bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Buna rağmen sahadaki askeri hareketlilik hız kesmedi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın servis ettiği bilgilere göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Nebatiye vilayetine bağlı Yukarı Nebatiye beldesini vururken, savaş uçakları da subayın öldüğü Deyr Siryan beldesi çevresini bombalamaya devam etti.

LÜBNAN CEPHE HATTINDA AĞIR BİLANÇO

İsrail ordusu, Lübnan topraklarına yönelik yoğun hava saldırılarını ve güney beldelerini kapsayan kara işgalini 2 Mart'ta başlatmıştı. O günden bu yana bölgede ateşkesi kalıcı kılmak adına diplomatik hamleler yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da geçici ateşkesin uzatıldığını ilan etmiş, ardından 14-15 Mayıs'taki 3. tur görüşmelerle ateşkes 17 Mayıs'tan itibaren 45 gün süreyle bir kez daha uzatılmıştı.

Tüm bu süreçte Lübnan hükümeti, ülke içinde yerinden edilerek göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın güncel verilerine göre ise, 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında şu ana kadar 4 bin 246 kişi yaşamını yitirdi. Son yaşanan subay ölümü ve ardından gelen hava bombardımanları, kırılgan ateşkes sürecini tamamen kopma noktasına getirdi.