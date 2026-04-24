Hizbullah, ateşkes ihlaline karşılık olarak Lübnan'ın güneyindeki Kantara beldesinde İsrail askerlerini hedef aldıklarını duyurdu. Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 13.00'da Kantara beldesinde İsrail askerlerinin toplandığı bir noktanın insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu eylemin İsrail'in ateşkesi ihlal ederek gece saatlerinde Tulin beldesine düzenlediği saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hizbullah'ın bir önceki açıklamasında ise İsrail’in ateşkesi ve Lübnan hava sahasını ihlal etmesine karşılık, yerel saatle 14.10'da Sur-Huş bölgesi semalarında İsrail ordusuna ait "Hermes 450-Zik" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle düşürüldüğü kaydedilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail ordusunun Tulin beldesinde düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.