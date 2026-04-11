İsrail ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki çatışma bölgesinde görev yapan Paraşütçü Tugayı’ndan iki askerin, Hizbullah mensuplarıyla girilen sıcak temas sırasında yaralandığı belirtildi.

LÜBNAN’DA İNSANİ BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail’in 2 Mart itibarıyla şiddetini artırdığı saldırılar, Lübnan genelinde büyük bir yıkıma ve göçe neden oldu. Hava, deniz ve karadan yürütülen operasyonlar özellikle başkent Beyrut ve güney bölgeleri hedef alıyor.

Lübnan resmi makamlarından alınan son veriler, bölgedeki trajedinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Verilere göre, İsrail ordusu, Lübnan’dan atılan füzelerin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin aktif hale geldiğini ve misilleme olarak kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurdu. Bölgedeki çatışmaların şiddetinin önümüzdeki günlerde daha da artmasından endişe ediliyor.