İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan sınırına geniş çaplı askeri takviye yapılacağını açıkladı.

İsrail ordusunun kara, hava ve denizden saldırılar düzenlediği Lübnan’ın güney sınırına yeni birlikler gönderileceğini belirten Zamir, konuşlandırmanın hem saldırı hem de savunma senaryolarına hazırlık amacıyla planlandığını söyledi.

Zamir, 98’inci Tümen’in yanı sıra muharebe ve mühendislik taburlarının da bölgeye sevk edileceğini ifade etti.

İsrail’in Lübnan sınırına asker gönderme kararının, Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Hizbullah’ı gerekçe göstererek Lübnan’a yönelik olası bir işgal tehdidinde bulunmasından yalnızca bir gün sonra gelmesi dikkat çekti.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a 1100’den fazla hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRI İDDİASI

Öte yandan İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran’a düzenlenen saldırılarda üç ayrı noktaya eş zamanlı hava operasyonu gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı’na ait bir tesisin hedef alındığını iddia etti.

Defrin, saldırıda İran’ın savunma sistemlerinin merkez üsleri ile füze üretim ve depolama tesislerinin de hedef alındığını ileri sürdü.